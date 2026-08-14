ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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14.08.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Freitagmittag nahezu unverändert
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Freitagmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 83,26 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 83,26 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 83,46 CHF. Bei 82,82 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,46 CHF. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 253'107 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 7,06 Prozent Luft nach oben. Bei 52,66 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.51 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.31 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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