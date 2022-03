ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger in den USA zeigen sich nach dem jüngsten Rücksetzer am Montag wieder kauffreudiger. Der heimische Aktienmarkt stieg am Montag, und auch der deutsche Leitindex fuhr kräftige Gewinne ein. An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen fanden die Kurse am Montag keine gemeinsame Richtung.