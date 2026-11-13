ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Verlusten

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 70,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten realisiert. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,90 CHF nach. Bei 70,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 539'775 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 21,25 Prozent niedriger. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 23,39 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 USD. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umsetzen können.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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