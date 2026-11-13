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13.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 70,00 CHF nach.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 70,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 69,90 CHF. Bei 70,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'403'804 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,78 CHF am 18.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.92 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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