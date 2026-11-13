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13.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag stärker
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 70,76 CHF.
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 70,76 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'113 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 70,86 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 789'085 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 25,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.92 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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