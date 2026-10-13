ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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13.10.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 79,34 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 79,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'035 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 78,74 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,06 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 106'765 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 47,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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