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13.10.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag im Aufwind

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,14 CHF nach oben.

ABB
80.28 CHF 0.29%
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Um 16:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,14 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'942 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,20 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,06 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 855'744 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.51 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.31 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.5 20.11.2026 160676334
Long 399.1 18.12.2026 157230608
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.8543 18.06.2027 157230577
Short 800 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0637 11.95 156215699
Long 12.5 5.55 160910435
Long 20 2.54 160910667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3229 10.65 157036029
Short 9.8543 7.20 157689040
Short 15.0943 4.05 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.35 134029532
Long 8 -25.90 152739223
Long 12 -8.22 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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25.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
25.09.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Short 14’563.43 19.68 S6CB3U
Short 14’885.68 13.47 SRQBMU
Short 15’403.27 8.95 SLWB8U
SMI-Kurs: 13’925.89 13.10.2026 16:45:44
Long 13’420.66 19.68 SJBMDU
Long 13’124.71 13.95 S5BOUU
Long 12’555.78 8.90 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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