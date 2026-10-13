ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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13.10.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,14 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 80,14 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'942 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,20 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,06 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 855'744 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,89 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.51 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.31 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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