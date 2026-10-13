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13.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) schiebt sich am Mittag vor

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 80,82 CHF.

ABB
80.74 CHF 0.87%
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Um 12:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 80,82 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'060 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,20 CHF an. Bei 79,06 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376'734 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 10,29 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 50,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.51 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 269.3333 18.12.2026 157230608
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.4935 18.06.2027 157230577
Short 810.2 20.11.2026 160676691
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1699 11.86 159013271
Long 12.2758 5.87 160910434
Long 16.204 3.89 160910667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0299 13.25 157036030
Short 11.3803 5.71 157689040
Short 18.8419 2.61 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.89 134029532
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Long 12 -9.49 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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