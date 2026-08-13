ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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13.08.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 83,42 CHF.
Mit einem Wert von 83,42 CHF bewegte sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 83,86 CHF. Zwischenzeitlich weitete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,02 CHF aus. Bei 83,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 489'447 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 6,86 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 52,66 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 36,87 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie eingenommen. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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