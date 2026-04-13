ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 70,94 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'078 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,54 CHF aus. Bei 70,74 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 460'134 Stück.

Bei einem Wert von 72,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2026). Gewinne von 1,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 39,33 CHF. Abschläge von 44,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 29.01.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 CHF gegenüber 0,47 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7.21 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.63 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 22.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.04.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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