ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr bei 36,94 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 11'152 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 37,07 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 36,69 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'544'085 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 37,07 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Bei 27,78 CHF fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 32,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 18.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7'406,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7'968,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 01.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

