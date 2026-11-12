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12.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 70,06 CHF abwärts.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 70,06 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Bei 69,74 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,74 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'065'843 Stück gehandelt.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,23 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Mit Abgaben von 23,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.92 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.26 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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