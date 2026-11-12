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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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12.11.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Mittag zu

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) legt am Mittag zu

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,92 CHF nach oben.

ABB
70.20 CHF -0.33%
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 70,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'174 Punkten notiert. Bei 71,24 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,74 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 551'721 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 25,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 24,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. Es stand ein EPS von 0,53 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.92 Mrd. CHF gegenüber 7.26 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 10.3 18.06.2027 157230576
Short 14008 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2958 11.28 162169940
Long 12.2877 5.60 162353731
Long 23.3467 1.61 162353650
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.6121 6.70 162066629
Short 20.6 2.35 162353384
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30.10.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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