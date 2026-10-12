ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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12.10.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag zu
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 80,14 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 80,14 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'861 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 80,18 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,78 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 48'167 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,23 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 32,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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