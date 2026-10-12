ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 80,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 80,38 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,78 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 408'268 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 49,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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