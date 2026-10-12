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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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12.10.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 80,34 CHF zu.

ABB
80.33 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 80,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 80,38 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,78 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 408'268 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,78 CHF ab. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 49,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2855 18.06.2027 160676342
Long 12.3292 16.06.2028 157230611
Long 801.4 16.10.2026 158827708
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.8963 18.06.2027 157230577
Short 801.4 16.10.2026 158827636
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2855 11.38 158569768
Long 12.1455 5.77 160910435
Long 18.6372 2.77 160910667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4916 10.41 157036029
Short 10.2769 6.97 157689040
Short 15.1208 3.83 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.53 134029532
Long 8 -26.19 152739223
Long 12 -8.86 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

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25.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
25.09.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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Short 14’708.37 13.93 SJ1B5U
Short 15’251.53 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’882.13 12.10.2026 16:21:39
Long 13’290.52 19.98 S1BTPU
Long 12’977.85 13.79 SA2BCU
Long 12’429.54 8.95 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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