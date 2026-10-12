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12.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) macht am Montagmittag Boden gut

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 79,86 CHF nach oben.

ABB
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Um 12:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 79,86 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'820 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 80,24 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 235'829 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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