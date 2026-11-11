ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag freundlich

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,3 Prozent auf 70,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'044 Punkten steht. In der Spitze legte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 70,72 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,34 CHF. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 158'630 Aktien.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 20,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 23,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.92 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.26 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,35 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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