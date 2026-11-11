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11.11.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 70,56 CHF.

ABB
70.73 CHF 0.41%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 70,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'029 Punkten tendiert. In der Spitze legte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 71,16 CHF zu. Bei 70,34 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'197'803 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Bei 89,14 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,33 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 23,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,53 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent auf 7.92 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 28.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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