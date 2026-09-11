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11.09.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Mittag freundlich

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 78,26 CHF.

ABB
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 78,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,42 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,22 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 273'575 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 45,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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