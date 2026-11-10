ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 69,46 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'034 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 70,40 CHF. Mit einem Wert von 69,42 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'350'813 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 22,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.92 Mrd. CHF – ein Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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