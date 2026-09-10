ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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10.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagvormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 78,82 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 78,82 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'840 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,84 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,62 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'529 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 13,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.51 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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