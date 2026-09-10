ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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10.09.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 78,42 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 78,42 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,62 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313'730 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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