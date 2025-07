ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 48,12 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'105 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 48,17 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 47,44 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343'769 Stück gehandelt.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,00 CHF. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 12,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,25 CHF. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 29,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Am 17.04.2025 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.06 Mrd. CHF gegenüber 7.01 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

