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09.11.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagnachmittag auf grünem Terrain

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt ging es für das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 69,16 CHF.

ABB
68.99 CHF 3.07%
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Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'911 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 69,18 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 67,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'257'660 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Bei 89,14 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 28,89 Prozent wieder erreichen. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 28,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.26 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.0529 7.00 161894197
Short 15.8977 3.42 162170006
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -48.03 134029532
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