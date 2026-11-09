ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Montagmittag an

Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 68,02 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 68,18 CHF. Mit einem Wert von 67,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 633'992 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). 31,05 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 20,94 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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