ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,02 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'014 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 11,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,54 CHF gegenüber 0,52 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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