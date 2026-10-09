ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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09.10.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 78,72 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 78,72 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 78,56 CHF. Bei 79,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 341'946 Stück.
Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Gewinne von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,68 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 USD ausgeschüttet werden. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,54 CHF gegenüber 0,52 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.51 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 7.31 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.
Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,36 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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