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09.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 78,76 CHF nach.

ABB
78.60 CHF -2.58%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 78,76 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 78,48 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,68 CHF. Zuletzt wechselten 653'252 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,18 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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