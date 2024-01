ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,24 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'216 Punkten steht. Im Tief verlor die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 36,00 CHF. Bei 36,33 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 547'335 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,87 CHF) erklomm das Papier am 15.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,13 CHF. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 19,62 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7'968,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7'406,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,44 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

