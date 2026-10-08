ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 79,08 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'709 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 78,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,30 CHF. Von der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 756'784 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Gewinne von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 31,99 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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