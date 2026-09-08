ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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08.09.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 80,40 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 80,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'065 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 80,76 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,88 CHF. Zuletzt wechselten 678'823 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF gegenüber 0,52 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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