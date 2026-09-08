Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’072 -1.5%  SPI 19’865 -1.0%  Dow 52’745 -1.3%  DAX 25’945 -0.2%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’397 -0.1%  Gold 4’400 -0.1%  Bitcoin 63’207 -1.3%  Dollar 0.8100 0.1%  Öl 98.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB stärkt Kapitalquote der italienischen Bank
Heidelberg Materials-Aktie tiefer: Konzern übernimmt 70 Prozent an peruanischer Cementos Inka
Wale in Bewegung: Was Millionen-Transfers für den Bitcoin-Kurs bedeuten
Goldpreis steigt weiter: Was hinter der Rally steckt und was Anleger erwartet
Infineon-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursplus

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 79,90 CHF.

ABB
80.18 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 79,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Bei 79,96 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,88 CHF. Bisher wurden via SIX SX 313'669 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,56 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ABB-Aktie in Rot: Modernisierung von rumänischem Atomkraftwerk

So schätzen Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.9052 15.12.2028 156216263
Long 12.3323 17.12.2027 156216259
Long 801 18.09.2026 156215619
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9642 19.03.2027 155830621
Short 400.8 18.09.2026 155830615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.486 11.13 159013271
Long 12.1455 5.70 157436157
Long 13.1311 5.14 157036814
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3541 10.78 157036029
Short 9.7683 7.32 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.54 134029532
Long 8 -26.21 152739223
Long 12 -20.52 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

15:26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
14:12 Logo WHS Praktische KI-Anwendung im Trading: Nie wieder stundenlang Charts beobachten?
10:16 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
09:51 EZB vor dem nächsten Zinsschritt
09:11 SG-Marktüberblick: 08.09.2026
08:58 Novartis und Swiss Re belasten
08:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Per Abwärts-Gap in die neue Woche
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’689.93 19.83 SJBE8U
Short 14’990.25 14.00 SJXBXU
Short 15’563.88 8.87 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’072.35 08.09.2026 16:04:36
Long 13’526.35 19.83 SJB42U
Long 13’196.19 13.60 S8BFJU
Long 12’641.51 8.92 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Sandoz-Aktie dreht ins Minus: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX etwas tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.