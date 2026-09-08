ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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08.09.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 79,90 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 79,90 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Bei 79,96 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,88 CHF. Bisher wurden via SIX SX 313'669 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,56 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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