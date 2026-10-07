ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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07.10.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 80,28 CHF nach.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 80,28 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'768 Punkten steht. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,12 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,98 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 767'912 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 9,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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