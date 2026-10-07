ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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07.10.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von ABB (Asea Brown Boveri)
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 81,08 CHF nach.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 81,08 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'765 Punkten realisiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sank bis auf 81,06 CHF. Bei 81,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 302'487 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 50,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 USD. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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