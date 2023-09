ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 10'972 Punkten steht. Bei 33,65 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,48 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 332'498 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 35,74 CHF. Gewinne von 6,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 23,96 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.07.2023 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8'163,00 USD gegenüber 7'251,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 18.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,44 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

