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06.11.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gibt am Vormittag ab
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 66,24 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 66,24 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'712 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,10 CHF ab. Bei 67,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 662'461 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 34,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS von 0,53 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.92 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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