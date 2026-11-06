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06.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag im Minus
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,98 CHF ab.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 66,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'722 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 66,08 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,18 CHF. Bisher wurden heute 2'463'132 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 33,08 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 19,71 Prozent wieder erreichen.
Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.92 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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