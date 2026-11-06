ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) fällt am Freitagmittag

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 66,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 66,08 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,18 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'477'874 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Gewinne von 33,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,78 CHF am 18.11.2025. Mit Abgaben von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.92 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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