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05.10.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag im Plus

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 82,70 CHF zu.

ABB
81.62 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 82,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 82,70 CHF. Bei 81,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 122'431 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 53,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF gegenüber 0,52 CHF im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS in Höhe von 3,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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