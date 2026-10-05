ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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05.10.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 81,54 CHF nach.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 81,54 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'708 Punkten steht. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,62 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 878'821 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 9,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF. Abschläge von 34,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.51 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.31 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,36 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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