ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag schwächer

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 80,98 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'726 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sank bis auf 80,62 CHF. Bei 81,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 513'515 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 10,08 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit Abgaben von 33,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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