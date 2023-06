ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 33,94 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 11'462 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 34,06 CHF. Zwischenzeitlich weitete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,90 CHF aus. Bei 33,99 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 109'116 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,11 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 23,96 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,41 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7'859,00 USD gegenüber 6'965,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q2 2023 wird am 20.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2022 1,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

