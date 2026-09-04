ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'391 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 77,96 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,52 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 692'592 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 44,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.51 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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