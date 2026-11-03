Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’743 -0.4%  SPI 20’797 -0.3%  Dow 51’787 -0.4%  DAX 25’865 -0.5%  Euro 0.9173 -0.1%  EStoxx50 6’145 -0.5%  Gold 4’021 2.3%  Bitcoin 63’645 0.1%  Dollar 0.8155 -0.6%  Öl 104.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Procimmo & Vaudoise: Generalversammlung gibt Grünes Licht für Fusion - Aktie im Blick
SPS-Aktie: Immobilienfonds Akara Diversity PK will bis zu 203 Millionen einsammeln
Fresenius-Aktie verbucht Gewinne Q3-Gewinn liegt über den Markterwartungen
Novo Nordisk-Aktie: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Meier Tobler-Aktie im Fokus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Dienstagmittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,64 CHF.

ABB
72.60 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 71,64 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten tendiert. Bei 71,68 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 557'969 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 24,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4306 16.06.2028 160676346
Long 12.3424 18.06.2027 160676343
Long 7281.9995 18.12.2026 156215628
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3424 18.06.2027 157230576
Short 14563.999 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2099 11.58 162067342
Long 11.2031 6.42 162067392
Long 12.5552 5.46 162067391
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4306 10.63 161114308
Short 10.8687 6.38 161114307
Short 30.3417 0.62 161894197
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -51.06 134029532
Long 8 -14.28 152739230
Long 12 -10.20 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.10.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Logo WHS NanoTrader mit KI: Trading-Strategien erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen!
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
03.11.26 Marktüberblick: Apple und Palantir nachbörslich schwächer
03.11.26 Stimmung bleibt freundlich
02.11.26 Die Ökonomie der Einsamkeit
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 03.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

JP Morgan Chase & Co. verleiht Bayer-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren bedeutet
Alphabet-Aktie unter Druck: Wie viel verliert Berkshire mit Buffetts Investment?
Apple-Aktie nach Quartalszahlen tiefer: iPhone-Konzern übertrifft die Erwartungen
Bitcoin und Ethereum im Fokus: Ist der Kryptowinter vorbei? Das sagen Horsley und Lubin
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.