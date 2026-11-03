ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Dienstagmittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 71,64 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten tendiert. Bei 71,68 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,72 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 557'969 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 24,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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