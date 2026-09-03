ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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03.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 77,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 77,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'354 Punkten tendiert. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,70 CHF zu. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,14 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,14 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 55'788 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2025 auf bis zu 53,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Am 16.07.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.51 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.31 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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