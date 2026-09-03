ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 76,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'380 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 76,36 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,14 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 575'715 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 16,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2025 bei 53,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 30,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.31 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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