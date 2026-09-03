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03.09.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Kurseinbussen

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 77,36 CHF.

ABB
77.28 CHF -0.05%
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 77,36 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 77,14 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,14 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 219'863 Stück.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 13,22 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2025 Kursverluste bis auf 53,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 31,49 Prozent sinken.

Nachdem ABB (Asea Brown Boveri) seine Aktionäre 2025 mit 0,940 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,54 CHF gegenüber 0,52 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.51 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 7.31 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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