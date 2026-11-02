ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tritt am Vormittag auf der Stelle

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 70,68 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'720 Punkten steht. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 71,28 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,62 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,22 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 130'926 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 26,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (53,78 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 23,91 Prozent wieder erreichen.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 USD belaufen. Am 20.10.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.92 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 7.26 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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