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02.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 71,58 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 71,58 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'783 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 71,68 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 945'037 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 24,53 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,87 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.92 Mrd. CHF – ein Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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