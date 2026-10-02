ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 81,32 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'631 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,40 CHF. Bei 80,78 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 125'236 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. 9,62 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,87 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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